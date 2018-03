O título e o olho são melhores do que o texto, mas não resisti e coloco aqui: “Love on Campus: Why we should understand, and even encourage, a certain sort of erotic intensity between student and professor“, de William Deresiewicz, professor de Yale. Foi publicado na The American Scholar. Sei. Isso que eu chamo de “defender a própria causa”. Bom, pode render uma pauta. Ou inspirar paixões, sei lá.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.