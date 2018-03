Desconstruindo a publicidade

Em 1978, o publicitário Donald Gunn desenvolveu uma teoria: disse que todas as propagandas de sucesso se encaixavam em 12 categorias, chamadas por ele de “master formats”. Seth Stevenson, da Slate, assistiu recentemente a uma palestra de Gunn e chamou o que viu de “revelação”: “The curtain had been pulled back on all those sly sales tactics at the heart of persuasive advertising”, escreveu. Resolveu, então, colocar no site uma galeria de vídeos com 12 comerciais que, na opinião dele, seguem as regras criadas por Gunn. Todos trazem legendas explicando cada uma delas. Vale a pena olhar. E fazer uma entrevista com Gunn sobre os rumos da publicidade.

