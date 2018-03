Desastres do Photoshop

Este blog aqui, o Photoshop Disasters , coleciona fotos em que designers ou tratadores de imagens em geral acabaram cometando algum erro na hora de retocar fotos. Como nos exemplos acima: uma modelo sem mamilo numa propaganda; e uma “mão fantasma” no ombro de uma mulher no catálogo da Victoria’s Secret. Se você tiver algum exemplo do gênero, manda pra lá.