Quatro anos depois da HBO acabar com Sex and the City, a revista Portfolio fez uma matéria em sua seção de cultura mostrando o impacto que o seriado teve na carreira das protagonistas, no mundo pós-Sex. Leia aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.