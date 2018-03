Depois de "Betty, a Feia", vem aí…

A Colômbia, o mesmo país que produziu a telenovela “Betty, La Fea“, exibida no Brasil pela Rede TV!, promete fazer sucesso com uma nova trama. Se a idéia era chamar a atenção, desta vez eles capricharam. Leia um trecho da sinopse original de “Sin tetas no hay paraíso” (algo como “Sem peitos não existe paraíso”), uma produção da TV Caracol:

“Maria Adelaide Puerta (foto ao lado) encarna a Catalina como protagonista. Ella enfrenta várias y terribles situaciones con sólo un objetivo: tener las tetas grandes para ingresar en el paraíso de suntuosidades y opulencia que representa el narcotráfico.”

Nossos teledramaturgos não teriam pensando nisso, não acham? Prevejo uma disputa pelos direitos de exibição dessa novela por aqui. Nos Estados Unidos, a NBC saiu na frente e venceu a concorrência. Desse jeito a Colômbia desbanca o Brasil. Boa pauta.

