Para a editoria de internacional: o premiado fotógrafo e diretor Sean Smith, que trabalha para o The Guardian, passou dois meses com as tropas americanas no Iraque e fez um documentário que expõe “o cansaço e a desilusão dos soldados”. Assista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.