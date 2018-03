Os fãs de Star Trek estão se superando. Agora, pelo que informa o New York Times, tem gente decorando a sala com réplicas da cadeira de comando da Enterprise. Uma empresa está vendendo cada unidade por US$ 2700. A matéria lembra que a cadeira original foi vendida num leilão por US$ 305 mil. OK, então. Acima, dois exemplos de decoração.

