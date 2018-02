De quantos planetas você precisa?

No site da American Public Media, achei uma espécie de jogo interativo sobre sustentabilidade, criado para ilustrar o impacto dos estilos de vida das pessoas no planeta. O nome é “Consumer Consequences” e você pode acessar neste link. É bem bacana (embora seja feito para o público norte-americano, o que inviabiliza algumas partes). Veja a explicação deles: “Consumer Consequences will ask you a series of questions about your lifestyle, and as you play, it will show you how many “Earths” of natural resources it would take to sustain all 6.6 billion humans… if everyone lived like you”. Boa referência para os sites daqui.

