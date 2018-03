Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O curta “Tarantino’s Mind”, com Selton Mello e Seu Jorge, apareceu no site Hungrymantv.com . Não custa nada postar sobre ele aqui de novo, até porque muita gente pode não ter visto o filme. Vale a pena. (Sugestão do Silvio Herbas).