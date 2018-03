O Wall Street Journal informa que abre no dia 16 de março, na Morgan Library, em Nova York, a exposição “Letters by J.D. Salinger”. A matéria sobre o assunto está aqui: “From J.D., P.O. Box 32“

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.