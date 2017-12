Václav Havel, escritor e dramaturgo tcheco, foi o último presidente da Tchecoslováquia e o primeiro presidente da República Tcheca. No site Havel at Columbia (sobre o período em que Václav Havel passou na Columbia University, em Nova York) achei duas boas entrevistas em vídeo: na primeiras delas David Remnick, editor-chefe da New Yorker, fala sobre Havel. Na outra, é a vez de Lou Reed. Em inglês.

