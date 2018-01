Boa pauta para quem escreve sobre carros — ou moda: How Clothes Make the Car (“Auto makers are taking notice of the colors chosen by fashion designers, as consumers pay more attention to such style elements”). Saiu no Wall Street Journal de hoje. Aqui , uma galeria de fotos que mostra a transição das cores das passarelas para as estradas. Tem Audi, Chevrolet (foto), Ford, etc.