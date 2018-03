Até setembro, a Tate Modern apresenta uma exposição retrospectiva de Damien Hirst, um dos artistas contemporâneos mais influentes do Reino Unido (e do mundo). No vídeo acima, exibido no Channel 4, o próprio Hirst nos guia pela exposição. Ao mesmo tempo, é um bom programa de TV sobre o (polêmico) trabalho do artista. Bacana para quem gosta de artes visuais.

