O artista plástico Damien Hirst concebeu a capa da edição comemorativa de “A Origem das Espécies“, de Charles Darwin, livro que está completando 150 anos em 2009. A edição de aniversário, com a capa de Hirst, será lançada no dia 12 de fevereiro (dia do aniversário de Darwin) pela Penguin Classics. Li no Guardian. Acima, a pintura de Hirst que vai para a capa do livro.

