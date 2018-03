“Daily Mail”, o jornal mais poderoso do Reino Unido

Para quem gosta de jornalismo e mídia, sugiro esta matéria — que está na mais recente edição da New Yorker: “Mail Supremacy — The newspaper that rules Britain“, de Lauren Collins (em inglês), que mostra como o jornal Daily Mail conquistou a Inglaterra. O Mail é, hoje, o jornal mais poderoso do Reino Unido. Alcança, todos os dias, cerca de 4,5 milhões de leitores — quatro vezes mais do que o Guardian. Em janeiro, o braço online do jornal, o site Mail Online, superou a audiência do New York Times.

