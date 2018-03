A música do Daft Punk revisitada em sistemas de videogames vintage. Uau. Bacanudo. Neste link dá para achar a lista de músicas, todas com arquivos de som. Esta versão ficou ótima. (Dica boa do Silvio Herbas).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.