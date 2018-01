Crumb e a música

No Wall Street Journal, um artigo sobre Roberto Crumb (em inglês), artista e ilustrador, reconhecido como um dos fundadores do movimento underground dos quadrinhos. O texto fala do “Cubist Bebop Comics”, publicado em 72, que fazia parte de uma série de quadrinhos do livro “XYZ Comics”. Fala ainda de como a música sempre desempenhou um papel importante na arte de Crumb — e de como ele, apesar de saber tocar vários instrumentos de corda, se considera um músico “meia-boca”. O texto também fala um pouco sobre o lançamento de “Gênesis”, que acaba de sair no Brasil pela Conrad.

