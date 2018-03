Crise muda a pauta das revistas de gastronomia

A crise econômica afetou a pauta das revistas de gastronomia dos Estados Unidos, informa esta matéria publicada na edição de hoje do New York Times. Acostumadas a falar de temas nobres para leitores muito qualificados, elas agora estão publicando matérias sobre gastronomia barata para a cozinha de casa. A revista Gourmet, por exemplo, que geralmente fala sobre restaurantes caros, agora ensina como reaproveitar as sobras – e colocou um sanduíche em sua capa de março.

