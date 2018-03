O Art Crimes é um site interessante sobre a história do vandalismo nas artes plásticas. Pode ser útil na hora de fazer alguma pesquisa sobre o assunto. Me fez lembrar a recente história da mulher que deu um beijo num quadro do Cy Tombly, deixando uma marca de batom na tela de 2 milhões de dólares. Incrível. Vale dar uma olhada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.