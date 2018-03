Nos Estados Unidos, as vendas de motocicletas para mulheres aumentaram muito nos últimos anos. A Harley-Davidson tem aproveitado a tendência, como mostra esta reportagem do New York Times publicada na edição de hoje. A empresa tem até um site especial só para as consumidoras. Seria interessante investigar esse mercado no Brasil, já que as vendas de motos, no geral, têm crescido por aqui.

