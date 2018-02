Cresce o mercado de moda para crianças

O jornal The Independent informa que a indústria da moda — como todas — se prepara para um ano difícil, mas que um segmento específico parece apontar para um futuro promissor: o das roupas para crianças. De acordo com as fontes do repórter, o mercado de moda infantil está em crescimento: a Dolce & Gabbana anunciou que as vendas de sua linha infantil cresceram 30 por cento em 2008; e Jean-Paul Gaultier se prepara para entrar nesse mercado (que já está sendo explorado por John Galliano e Marc Jacobs, apenas para citar dois nomes). Na foto, modelo da Dolce & Gabbana.

