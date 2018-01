Na New Yorker desta semana, uma matéria sobre Li Yang (foto), fundador e principal professor do “Li Yang Crazy English”, e o homem encarregado de ensinar inglês ao maior número de voluntários chineses possível, antes da Olimpíada começar. Leia aqui “Crazy English — The national scramble to learn a new language before the Olympics.” “Conquer English to Make China Stronger!” é uma frase motivacional de Li.

