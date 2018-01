Cortina de fumaça

Uma matéria publicada na seção de ciência da Economist que pode interessar aos fumantes: “Smoking out the smoking game — Your genes may control how much you smoke—and how likely you are to get lung cancer as a result”. Leia aqui. Um assunto relacionado, na mesma edição: nos Estados Unidos, as leis contra fumo em lugares públicos têm causado acidentes de carro. A explicação: fumantes estão pegando a estrada para freqüentar bares onde o cigarro é permitido. E sofrendo mais acidentes. Leia neste link.

