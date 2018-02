Duas matérias sobre o problema da cópia no mundo da moda. “Before Models Can Turn Around, Knockoffs Fly“, de Eric Wilson, saiu na edição de ontem no New York Times e joga luz sobre um problema que anda tirando o sossego dos estilistas norte-americanos. Esta outra aqui saiu em junho na Piauí e muita gente já leu, discutiu e blablablá, mas resolvi colocar no blog porque pode ajudar quem estiver preparando alguma pauta ou entrevista sobre o assunto.

