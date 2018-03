Coloquei aqui em fevereiro um post lembrando que os 100 anos da Converse, empresa que lançou o All-Star, são comemorados em 2008. Recebi um link que informa o seguinte: como parte da comemoração, a Converse lançará uma edição limitada do tênis com a marca “Kurt Cobain”. Não sabia, posto aqui. Os calçados serão decorados com trechos/rabiscos dos diários do vocalista do Nirvana. Via The Daily Swarm. (Dica da Maria Escosteguy)

