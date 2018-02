Conversa com o crítico (e 10 discos de jazz)

Para quem gosta de jazz, pop e jornalismo: Ben Ratliff (foto), crítico de música do New York Times, responde a várias perguntas de leitores no site do jornal. Muitas se aplicam ao jornalismo musical como um todo; a maioria delas é sobre jazz. Ben relaciona dez álbuns de jazz lançados nos últimos anos que merecem atenção:

Andrew Hill: “Time Lines”

Gonzalo Rubalcaba: “Avatar”

Jason Moran: “Modernistic”

Guillermo Klein: “Filtros”

Maria Schneider: “Blue Sky”

Wayne Shorter Quartet: “Beyond the Sound Barrier”

Rudresh Mahanthappa: “Kinsmen”

Ravi Coltrane: “In Flux”

Miguel Zenón: “Jibaro”

Branford Marsalis: “Braggtown”