A história do garoto Mikey Kicks é jornalisticamente interessante (não para ele): o nome do moleque está numa das listas negras dos aeroportos americanos (culpa de algum homônimo). Sempre que viaja com seus pais, a família tem dificuldades para embarcar. O New York Times fez uma reportagem sobre o assunto.

