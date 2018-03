Um fetiche estranho: conheça Giorgio T., 48 anos, o “homem carpete”. Ele entra no bar carregando um carpete debaixo do braço. Ele se enrola, deita no chão, cobre o rosto e espera as pessoas pisarem nele. O New York Times fez uma matéria sobre o cara. Boa pauta.

