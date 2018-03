Este post do site WebUrbanist traz vários exemplos de grafiteiros que usam luz, e não tinta, em suas obras urbanas. Vale a pena dar uma olhada e conhecer o que eles andam fazendo. O post contempla também fotógrafos que trabalham com muita exposição à luz. (Sugestão do Silvio Herbas).

