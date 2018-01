Conflito de interesses?

Li na Carta do Editor, da Editora Abril:

“O jornal New York Times viu-se envolvido numa polêmica nesta semana. O filho de seu correspondente no Oriente Médio acaba de entrar para o exército israelense. A notícia movimentou associações de classe, blogueiros e ONGs, todos interessados em saber: é possível manter-se ético nesse caso? Para o ombudsman do NYT, não. Clark Hoyt elogia o trabalho de Ethan Bronner, em Jerusalém desde 2008, mas recorre a questões práticas para sugerir ao jornal que o remaneje. Bill Keller, diretor-executivo, reconheceu a delicadeza da situação, mas disse que por ora Bronner está garantido no emprego. Keller disse que não quer abrir mão de um de seus melhores correspondentes. ”

Para ilustrar o post, grafite de Bansky no muro de Israel.