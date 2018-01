Sugestão de leitura: a reportagem “De braços abertos“, de Liane Alves, publicado pela revista Vida Simples. O destaque do editor: “O que nos impede de nos atirarmos com confiança e alegria para as experiências do mundo? Por que temos tanto medo de nos entregarmos num relacionamento? E, mais que tudo, será que dá para mudar esse nosso eterno pé atrás com a vida?”

