Para quem gosta de tecnologia e coisa e tal, uma matéria que achei na Wired mostra como o Google continua melhorando a sua ferramenta de busca. Se tiver interesse, leia: “Exclusive: How Google’s Algorithm Rules the Web“. A legenda da revista para a foto acima é: “When it comes to finding stuff, there’s Google — and there’s everyone else.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.