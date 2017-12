Como não ser preso com maconha, lição 1

Essa é boa: um ex-policial americano da área de narcóticos lançou um DVD que ensina usuários de maconha a não serem presos. Valeria entrevistar esse cara. “The DVD is called Never Get Busted Again, and these pictures are from Barry Cooper’s previous life. That’s what gives him his unique credibility. As a narcotics officer in West Texas, Cooper was a law enforcement star. That was partly due to his work ethic: Stopping 30 cars a day on the highways was routine for Cooper and his K-9 companion.” Leia matéria.

