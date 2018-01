Boa esta pauta de saúde que eu peguei no site da Newsweek: “The new science of resuscitation is changing the way doctors think about heart attacks—and death itself.” Leia aqui. Valeria ir atrás.

