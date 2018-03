Como matar uma lagosta

Eu nunca precisei matar uma lagosta, e espero jamais ter de fazer isso. Mas como uma das funções do jornalismo é ensinar, deixo aqui a didática matéria de Raquel Pelzel para o The Wall Street Journal, com direito até a infográfico. Ela entrevistou o chef Eric Ripert, do Le Bernardin (NY), sobre o tema. E ele ensina o beabá. Uma boa pauta de gastronomia, sem dúvida. Um trecho: “Does it make a difference to the lobster? Diana Cowan, a senior scientist at the Lobster Conservancy in Maine, says that people should cook lobsters in whatever way they like best to eat them, even if that means a longer suffering period (Ms. Cowan chooses to steam her lobsters)”. Me lembrou o conto “Olhar”, do Rubem Fonseca.

