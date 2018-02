Como impressionar seu adversário

Acabo de ver na ESPN a vitória de Fiji sobre o País de Gales pela Copa do Mundo de Rugby, que está sendo jogada na França. No fim de semana que vem começam os mata-matas e seria interessante se os cadernos de esportes do Brasil dessem algum espaço para o assunto. A final será no dia 20 de outubro, no estádio de Saint-Denis. O Nirlando Beirão me disse uma vez que a seleção brasileira de futebol deveria, antes de começar o jogo, fazer como os jogadores de rugby da Nova Zelândia (foto) e entoar um grito de guerra para impressionar os adversários. Veja aqui como os neozelandeses fazem. Costuma funcionar. As nossas culturas indígenas e africanas devem ter algo semelhante em seus repertórios.

