Uma curiosidade para quem gosta do tema: o livro da coleção “Como funciona” sobre “O Computador”, uma edição de 1971 (em inglês). Dá pra ver todas as páginas neste link. Via The Pointless Museum.

