Este é um bom link para os sites noticiosos disponibilizarem para os leitores: uma seção do Museum of The Moving Image que traz comerciais realizados para as campanhas presidenciais americanas de 1952 até 2004. Quem trabalha com propaganda política também pode gostar. Fica a dica.

