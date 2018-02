Sugestão de leitura para quem gosta de temas urbanísticos (ou mora em São Paulo…): o texto “How to skrink a city“, publicado no caderno Ideas do Boston Globe. O destaque do editor ficou assim: “Not every great metropolis is going to make a comeback. Planners consider some radical ways to embrace decline.”

