Como contar a verdade num obituário

O jornalista Alberto Dines escreveu certa vez que, no mundo anglo-saxão, o obituarismo (tarefa de escrever obituários para jornais, revistas, etc) é exercido por qualificados profissionais, “aqueles com capacidade de enxergar a História através do cotidiano”. Mas confesso que nunca tinha visto um primeiro parágrafo tão sincero como o deste texto publicado no Telegraph para noticiar a morte de Gottfried von Bismarck, parente do chanceler alemão Otto von Bismarck. Um exemplo a ser seguido no Brasil, com certeza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.