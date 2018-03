“Como as paywalls afetam as operações de sites jornalísticos nos EUA”

Do ótimo blog News Trends, de Sérgio Kulpas:

“Reporta Mallary Jean Tenore, no Poynter, que a cobrança por acesso aos sites jornalísticos é tratada de maneiras muito diferentes pelos veículos. A tendência é que as paywalls continuem se expandindo este ano, e esse crescimento dependerá em boa parte do sucesso das iniciativas.

O Los Angeles Times lançou sua paywall na segunda-feira, e a rede Gannett anunciou que todos os os seus jornais (exceto o USA Today) terão paywalls até o final do ano.

O L.A. Times não está fazendo exceções para os leitores que chegam ao site através das redes sociais. Todos os leitores recebem acesso gratuito para 15 artigos mensais. Depois disso, o jornal oferece alguns pacotes de assinaturas. (…)”

Leia o post completo neste link.