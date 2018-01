O Independent fez uma matéria sobre o London Restaurant Festival, que começa amanhã. Para abrir o evento, os organizadores criaram o “Eat Film” (ou Coma o Filme), cuja idéia é mostrar aos espectadores vários filmes (“Os Bons Companheiros”, “Jamón Jamón”, “Ratatouille” etc) e então fazê-los experimentar o prato que aparece durante as cenas. O co-diretor Simon Davis comenta: “A idéia surgiu porque sempre que vemos um filme em que aparece comida, ficamos realmente com fome”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.