Um link para a sexta-feira: o site Fakeornot.com (falso ou não) mostra para você dez pares de seios, um de cada vez. O objetivo do jogo é acertar quais são os naturais e quais são os siliconados. “Para jogadores e cirurgiões plásticos”, diz o slogan. Diversão para um momento de ócio. Impróprio para menores, claro. Para jogar, entre no link acima, clique em “enter” e depois em “click here to start the game”. (Sugestão do Silvio Herbas).

