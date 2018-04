Com os e-books, não poderemos mais julgar uma pessoa pela capa do livro que ela está lendo

Muito bom o artigo de James Wolcott na mais recente Vanity Fair. O tema: Wolcott está preocupado com os efeitos da tecnologia na vida das pessoas que julgam ou são julgadas pelos seus gostos culturais — pelo livro que X está lendo no metrô, pela visível coleção de LPs ou CDs de Y na sala. Com cada vez mais pessoas usando o Kindle e iPods, por exemplo, como saber que livro aquela garota está lendo, ou como mostrar aos outros seu bom gosto musical? “Com a digitalização de livros, músicas e filmes, como o intelectual vai se distinguir das massas?”, escreve.