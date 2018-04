Com os dois pés na estrada

A Newsweek fez matéria sobre os 50 anos de “On the Road”, de Jack Kerouac (foto), que serão comemorados em setembro (uma efeméride que certamente será lembrada pela imprensa brasileira já, já, ainda mais com o diretor Walter Salles dirigindo a adaptação do livro para o cinema. São muitos ganchos bons para deixar esse tema fora da pauta). Num post lá atrás, linquei um texto da The Nation sobre essa obsessão dos americanos pela estrada, que também lembrava de “The Road”, de Jack London, que está completando 100 anos. Deixo um trecho do texto da Newsweek: “On the Road showed, and continues to show, generations of young readers a more intense, more passionate—and more closely examined—life. Some who’ve busted out to live it themselves died on the streets. Others have refreshed the American sensibility, in music, art, fashion, or in simply learning to kick back and take pleasure in pleasure. This book has stayed, as one of its early readers would say, forever young.”