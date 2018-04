Coltrane, o livro

Sugiro uma entrevista com Ben Ratliff, jornalista de música do The New York Times, que acaba de lançar a biografia “Coltrane: The Story of a Sound” (Farrar, Straus and Giroux, US$ 23). No jornal, Ratliff escreve sobre vários gêneros, mas é na crítica de jazz que ele se destaca (aqui, o texto que ele escreveu há duas semanas, na ocasião da morte de Max Roach). A Esquire falou com o autor e publicou o bate-papo no site da revista. Aproveito e deixo um vídeo de Coltrane tocando com Miles Davis para animar a manhã. Um clássico.