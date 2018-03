O blog “You’re the boss” (“Você é o Chefe”, do New York Times), sobre “a arte de administrar um pequeno negócio”, publicou uma lista das 100 coisas que o staff de um restaurante deve, ou não, fazer. Parte 1 e Parte 2. Em inglês. (Dica da Gisela Gueiros).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.