O blog The Hope Chest (“Bad News from the Past”) coleciona recortes de notícias do passado — que aos olhos do leitor de hoje parecem bem estranhas. Taí uma idéia bacana para o pessoal que trabalha nos arquivos dos jornais brasileiros. Todo mundo leria. Só com a coleção da revista Careta, no arquivo do Estadão, já daria para começar algo assim. Via Boing Boing.

