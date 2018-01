CNN abre concurso para estudantes

Notícia para os estudantes de jornalismo: estão abertas as inscrições para o 4ª edição do Concurso Universitário de Jornalismo da CNN Internacional. A agência Salem, que está trabalhando na divulgação, me informa que o concurso “é aberto para alunos do Brasil inteiro que estejam cursando Jornalismo (…) o desafio é elaborar uma matéria jornalística televisiva com o tema ‘A socialização por meio da arte’.” O autor do melhor trabalho ganhará uma viagem para Atlanta para conhecer os estúdios do canal e terá sua matéria exibida em rede internacional pela CNN. Mais informações no site http://www.concursocnn.com.br Ainda sobre a CNN, vale olhar este post de fevereiro, sobre o site de jornalismo colaborativo que a emissora americana mantém.



