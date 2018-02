Dica do blog Sem Preço que eu reproduzo aqui: “Só um japonês muito paciente poderia lançar um site tão trabalhoso e detalhado como o do Clube do Origami. Fumiaki Shingu reuniu inúmeros modelos de dobraduras – de diversos níveis de dificuldade -, explicando como fazer. Para isso, ele usa diagramas e animações, que facilitam um bocado a vida de quem ainda é amador nessa arte.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.